Вашингтон, , 03:55 — REGNUM За последние сутки на территории США было выявлено более 71 тысячи новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По его данным, за минувшие сутки в стране выявили 71 671 заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 479 652.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 786 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 223 845.

Как сообщалоИА REGNUM, компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса в США.

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