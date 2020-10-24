Париж, , 03:52 — REGNUM Четыре месяца условного заключения получила 19-летняя студентка из города Безансон во Франции за поддержку убийства учителя истории Самуэля Пати, сообщает издание Le Figaro.

Девушка написала комментарий в социальных сетях о том, что смерть преподавателя была «заслуженной». Ее приговорили за «оправдание терроризма». На суде студентка признала, что поступила неправильно. Она также добавила, что не понимает, почему оставила этот комментарий.

Следствие просило для подсудимой шести месяцев условного заключения и 180 часов принудительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские власти усилят защиту государственных служащих и ужесточат надзор за социальными сетями после жестокого убийства Самуэля Пати.

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