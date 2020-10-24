Оттава, , 03:38 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 2360 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на канадской территории достигло 211 508. Всего с начала пандемии в Канаде выздоровели 177,7 тысяч пациентов, еще 9 888 с болезнью не справились и скончались.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о выделении дополнительных 214 млн канадских долларов на разработку вакцины против COVID-19. Ожидается, что после одобрения вакцины страна получит около 76 млн доз препарата.