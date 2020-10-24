Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Версия шутера от третьего лица Gears 5 для консоли Xbox Series X получит масштабное обновление в 2020 году. Анонсирующий ролик был опубликован 23 октября на YouTube-канале портала IGN.

Microsoft сообщила, что игра получит технические изменения в виде улучшенной графики и повышенной частоты кадров, в ней также появится новый режим New Game Plus. Что касается кампании, то она получит дополнение, котором Маркуса Феникса заменят на Дэйва Батисту.

Напоним, ранее в сеть выложили информацию о производительности игры Gears Tactics на консолях Xbox One X, One S, Series S и Series X. При разрешении 4K на Series X игра будет выдавать 60 FPS (кадров в секунду).

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