Канберра, , 03:21 — REGNUM Здоровье Папы Римского Франциска могло быть под угрозой из-за его встречи с послом Ватикана в Австралии, архиепископом Адольфо Тито Ильяной, у которого позже выявили заражение коронавирусом нового типа, передает телеканал 9News.

Власти Австралии уже предупредили понтифика об анализах архиепископа. Ильяна встречался с Франциском 6 октября в Ватикане. 19 октября тест, который сдал посол, дал положительный результат. Отмечается, что Ильяна мог заразиться в период зарубежной поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Франциск впервые появился на литургической службе в медицинской маске.

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