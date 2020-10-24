Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Разработчики популярной многопользовательской игры Among Us вынуждены были экстренно выпустить патч, решающий проблему спам-сообщений. Об этом 24 октября сообщил портал Kotaku.

Проблема в Among Us появилась в последние несколько дней, она заключается в том, что боты рассылаюсь игрокам сообщение, рекламирующее каналы в YouTube и Discord, принадлежащие некому пользователю Eris Loris. Геймеры могут получать различные варианты сообщений, в которых им угрожают «взломать» их устройство или «взорвать"его, если они не подпишутся. В конце текста присутствует странное политическое послание: «TRUMP 2020».

Разработчики сообщили, что они более чем в курсе происходящего. Спустя час после этого заявления глава студии InnerSloth Форест Уиллард сообщил, что выпустил патч и объяснил, почему не сделал это раньше. Он сказал, что опасался ложных срабатываний и блокировок геймеров.

Стоит отметить: когда издание обратилось за комментарием к Eris Loris, являющимся виновником произошедшего, он заявил, что нисколько не жалеет о том, что разозлил множество людей.

Напомним, релиз Among Us состоялся 9 февраля 2018 года. Игра долго оставалась «в тени», однако в 2020 году вдруг стала популярной благодаря усилиям стримеров.

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