Берн, , 02:50 — REGNUM Чрезвычайно трудными станут для всего мира несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.

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По его словам, международное сообщество проходит «критически важный перекресток», связанный с распространением заболевания COVID-19. Гебрейесус отметил, что ряд стран находятся на опасной траектории из-за обстановки с коронавирусной инфекцией.

Глава ВОЗ пояснил, что эти государства столкнулись с проблемой нехватки мест в больницах и уже исчерпали свои возможности. Он призвал правительства стран предпринять срочные меры по недопущению распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября, по информации ВОЗ, в мире за сутки выявили рекордные 445 419 случаев заражения SARS-CoV-2.

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