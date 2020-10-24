Пекин, , 02:49 — REGNUM Участники форума Baidu провели исследование, которое показало, что продавцы видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 оставляют в сети поддельные отзывы, желая создать видимость, что уних нет проблем с поставками устройств. Об этом 23 октября сообщил портал Wccftech.

Пользователи выяснили, что в действительности в октябре 2020 года крупнейший розничный магазин Китая JD, являющийсяпартнёром Nvidia, продал в стране менее тысячи видеокарт. Компания сообщила, что ей удалось реализовать 114 410 устройств, однако пользователи ввяснили, что в реальности ей удалось выполнить лишь 743 заказа, что составляет лишь 0,65% от общего числа отзывов и продаж.

В частности, пользоватили Baidu на примере позиции AORUS GeForce RTX 3080 MASTER показали: согласно JD видеокарта якобы получила более 3,8 тыс. отзывов покупателей, однако в действительности отзывы оставили лишь 10 реальных человек.

Напомним, 19 октября 2020 года магазин из США Proshop сообщил, что Nvidia пока удалось удовлетворить лишь 7,4% спроса на видеокарты серии GeForce RTX 30. Компания сообщила, что пришла к такому выводу после изучения информации, которую ей предоставили представители индустрии, ежедневно контактирующие с Nvidia, а также с производителями ASUS, Gigabyte, MSI и Inno3d.

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