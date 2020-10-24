Мурманск, , 02:42 — REGNUM Ледокол «Илья Муромец» с экспедиционным отрядом Северного флота (СФ) и Русского географического общества (РГО), выполнявший в составе группировки СФ исследования в Арктике, 23 октября возвратились в Североморск. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

За время дальнего похода, с 5 августа, ледокол «Илья Муромец» прошёл около 12 тысяч морских миль в акватории восьми арктических морей. Отрядом комплексной экспедиции СФ и РГО было совершено 33 высадки на острова и континентальное побережье, обнаружено 125 исторических артефактов, сделан ряд открытий.

География экспедиции 2020 года — побережье Карского моря и полуостров Таймыр, море Лаптевых и завив Симса, Чукотское море, Восточно-сибирское море, остров Врангеля, Новосибирские острова, архипелаг Северная Земля.

Напомним, что экспедиция 2020 года является третьей по счёту. В 2018 году военные моряки и научные группы РГО исследовали Новую Землю, а в 2019 — острова Земли Франца-Иосифа.

Как сообщалоИА REGNUM, корабли арктической группировки Северного флота (СФ), возглавляемой заместителем командующего СФ вице-адмиралом Олегом Голубевым и выполнявшей задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов, 20 октября возвратились в Североморск.

Читайте также: Экспедиция СФ на ледоколе «Илья Муромец» покидает Новосибирские острова

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли Северного флота ВМФ России возвратились в Североморск