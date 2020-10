Оттава, , 02:28 — REGNUM Канадская студия Hinterland проведёт в игре в игре The Long Dark событие Escape the Darkwalker, приуроченное к Хэллоуину. Об этом 23 октября сообщил портал Eurogamer.

Оно начнётся 29 октября, а закончится 12 ноября 2020 года. Escape the Darkwalker придёт на смену хэллоуинскому ивенту (внутриигровое событие) Four Days of Night, который разработчики проводили ранее.

Геймерам предложат вновь выжить в мире бесконечной ночи, однако на этот раз их будет преследовать невидимая злобная сущность. Она будет убивать игроков в том случае, если ей удастся приблизиться к ним на достаточное расстояние.

The Long Dark вышла в ранний доступ на ПК 22 сентября 2014 года, полноценный релиз состоялся 1 августа 2017. По сюжету, геймерам предлагается выжить в зимнем лесу после того, как самолёт главного героя терпит крушение в на тихоокеанском побережье Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирована новая игра в популярной вселенной Hello Neighbour