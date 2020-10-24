Неаполь, Италия, , 02:22 — REGNUM Демонстрация против ограничительных мер в Неаполе, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает агентство ANSA.

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Сообщается, что в протестной акции принимали участие несколько сотен человек. Изначально мероприятие носило мирный характер, однако потом к протестующим присоединились неизвестные люди, которые начали забрасывать петардами здание местного правительства. В ответ сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Пока информации о задержанных или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Неаполя ввел новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, власти региона решили «закрыть все» на 30−40 дней, чтобы избежать бурного распространения заболевания.

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