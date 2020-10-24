Бразилиа, , 02:22 — REGNUM Медицинские службы Бразилии зафиксировали за последние сутки 30 026 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии в стране были зарегистрированы 5 353 656 подобных фактов. Об этом на своем сайте сообщает бразильский минздрав.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в республике подтвердился 571 летальный исход от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии от этого заболевания умер 156 471 пациент.

Также отмечается, что еще 4 797 872 больных уже излечились и сняты с учета в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что в Бразилии скончался участник испытаний вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и шведско-британской компанией AstraZeneca.

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