Красноярск, , 02:18 — REGNUM В субботу, 24 октября, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, временами небольшой мокрый снег, температура воздуха +2… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 24 на 25 октября ожидается —2 °C. Без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 октября, в Красноярске около 0 °C днём и до —3 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 26 октября, в Красноярске ожидается до +3 °C днём. Ночью — до +1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается гололедица.