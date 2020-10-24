Таллин, , 01:28 — REGNUM Удаленный режим работы потребовалось выбрать главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу, который ушел на карантин после контакта с заразившимся новым коронавирусом. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

20 октября руководитель ведомства встречался с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого выявили коронавирусную инфекцию. После этого Рейнсалу также сдал тест на SARS-CoV-2. На карантине он будет находиться до конца следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушел на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии на карантин ушел глава правительства