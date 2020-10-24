София, , 00:46 — REGNUM Решение уйти на домашний карантин из-за контакта с заразившимся новым коронавирусом принял премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщил на своей странице Facebook.

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По его словам, заражение коронавирусом подтверждено у заместителя министра регионального развития и благоустройства Николая Нанкова, с которым глава правительства контактировал пять дней назад.

Борисов останется на изоляции дома до распоряжения санитарных властей. При этом премьер-министр отметил, что утром 23 октября, перед встречей с американской из США, сдавал тест на SARS-CoV-2, который дал отрицательный результат.

Вместе с Борисовым на карантин ушла министр регионального развития и благоустройства Петя Аврамова, которая также контактировала с Нанковым. Кроме того, ожидается, что подобные решения примут глава болгарского минфина Кирил Ананиев и министр сельского хозяйства страны Десислава Танева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию в связи с тем, что до выезда находился в контакте с лицом, у которого выявили заражение коронавирусом.

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