Париж, , 23:59 — REGNUM Компания Ubisoft недавно потратила более $1 млн на создание трейлера к видеоигре. Об этом 23 октября сообщил портал Game Rant.

Технологическая компания Bublar объявила, что ее дочерняя Goodbye Kansas делает ролик для Ubisoft. Стало известно, что французский издатель и разработчик заплатил за эту работу 11 миллионов шведских крон ($1,23 млн). К сожалению, нет информации о том, о трейлере к какой именно игре идёт речь.

Напомним, 29 октября 2020 года состоится релиз игры Ubisoft Watch Dogs: Legion, а на 10 ноября 2020 запланирован выход Assassin’s Creed Valhalla. Стоит отметить, что компания Goodbye Kansas создавала трейлер игры Cyberpunk 2077, в котором появился Киану Ривз в образе Джонни Сильверхенда.

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