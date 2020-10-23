Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Видеоблогер Остин Эванс (Austin Evans) выложил в сеть обзор, в котором сравнил новый контроллер PlayStation 5 DualSense и геймпад DualShock 4. Ролик был опубликован 23 октября на его YouTube-канале.

Эванс, в частности, сообщил, что DualSense немного больше старого контроллера и отметил, что его первые впечатления от геймпда в целом положительные. Интересным представляется то, что блогер попытался подключить DualSense к различным устройствам.

Контроллер не захотел работать с Xbox Series X и PlayStation 4, хотя старая консоль Sony смогла распознать встроенный микрофон DualSense. Когда же Эванс попытался подключить геймпад к ноутбуку и смартфону Google Pixel 5, то DualSense без проблем связался этими устройствами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на коробке PlayStation 5 будет напечатана инструкция по переносу данных с консоли PlayStation 4 на PlayStation 5. На это обратил внимание журналист портала Polygon.

Читайте ранее в этом сюжете: На коробке PlayStation 5 появится инструкция по переносу данных с PS4