Архангельск, 23 октября 2020, 23:33 — REGNUM Единственный в Архангельской области ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) начал лечение. На закупку лекарства «Спинраза» из бюджета региона выделили 32 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.
В Архангельской областной детской клинической больнице с 12-летним мальчиком работает мультидисциплинарная команда: неврологи, анестезиолог, врач лечебной физкультуры, генетик. Согласно схеме лечения, сначала пациенту нужно сделать четыре инъекции. Первые три дозы мальчику уже ввели.
В ноябре мальчику сделают четвертое введение препарата, затем — реабилитационные процедуры в Котласской больнице, а в декабре его ждут на осмотр в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в Москве.
Добавим, что частота встречаемости спинальной мышечной атрофии составляет примерно 1 на 10 000 случаев.