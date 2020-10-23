Архангельск, , 23:33 — REGNUM Единственный в Архангельской области ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) начал лечение. На закупку лекарства «Спинраза» из бюджета региона выделили 32 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

В Архангельской областной детской клинической больнице с 12-летним мальчиком работает мультидисциплинарная команда: неврологи, анестезиолог, врач лечебной физкультуры, генетик. Согласно схеме лечения, сначала пациенту нужно сделать четыре инъекции. Первые три дозы мальчику уже ввели.

«Уже после первого введения препарата мы увидели результат, мальчик стал активнее, смог больше двигаться. После третьей инъекции он может сделать уже больше 30 шагов, сам поднимается по ступеням. Все специальные тесты показывают положительную динамику. Препарат действительно помогает, и если с ребенком заниматься, тренировать, то успех от лечения не заставит себя ждать», — рассказала заместитель главврача по медицинской части Ирина Крайнова.

В ноябре мальчику сделают четвертое введение препарата, затем — реабилитационные процедуры в Котласской больнице, а в декабре его ждут на осмотр в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева в Москве.

Добавим, что частота встречаемости спинальной мышечной атрофии составляет примерно 1 на 10 000 случаев.