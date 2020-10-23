Москва, , 23:03 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 63 пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 6312. Об этом сообщили вечером 23 октября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в столице выявлено уже почти 387 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5478 из которых — за последние сутки, излечились более 285 тысяч пациентов.

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