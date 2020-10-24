Москва, , 07:50 — REGNUM Предположение сотрудников японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины о том, что при заболевании коронавируса может начаться выпадение волос, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«После перенесенного гриппа тоже сильно выпадают волосы. И это даже «неученым» понятно — удар вируса по иммунной системе. И зубы и ногти повреждаются», — пишет пользователь tatarolqa55.

Несмотря на скептическое отношения ряда пользователей к данной новости, оказалось, что множество комментаторов подтвердили выпадение волос, когда они болели коронавиурсом.

«Волосы реально выпадают клочьями. С обонянием творится чёрти что — повсюду преследует вонь. Это начинается через месяца два или три после выздоровления. Причина не в обычном истощении организма и не в отравлении медикаментами. Ковид — очень специфическое заболевание», — считает Иван И.

Часть из этих пользователей заявила, что подобный симптом наблюдался не у всех пациентов. Но, тем не менее, потеря части волос сильно напугала некоторых граждан.

«Кстати, это действительно так. Выпадать перестали только после двух месяцев после выписки. Но пока лежал в больнице волосы выпадали как никогда раньше. Рукой по голове проводил и вся ладонь в волосах была, приходилось каждое утро подушку от волос чистить. В соседней палате у девушки та же проблема была, у неё прямо клоками выпадали. Самое странное, что нас там таких только двое было, у остальных вроде как такой проблемы не было», — поделился Дмитрий О.

Отдельные комментаторы утверждают, что данный симптом терял свою силу только после двух месяцев после выздоровления от COVID-19. Многие отметили, что при потере волос использовали репейное масло, что замедлило выпадение волос.

«Это правда. Я в апреле заболела, перенесла как грипп тяжелый, и с середины мая, волосы клоками выпадать стали. Страшно было. Но через месяц «волосапад» прошел, репейное масло очень помогло», — написала Светлана П.

Напомним, 23 октября стало известно о том, что сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины сделали предположение, что выпадение волос может быть последствием заболевания COVID-19.