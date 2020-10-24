Москва, , 07:50 — REGNUM Рассказ главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова о том, как сделать медицинские маски и перчатки популярными среди населения, вызвал споры со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Никто никого заставить не может, мы живём в свободной стране. Маски изначально были рекомендацией, потом стали. Для здоровых людей они вредны, людям с хроническими заболеваниями противопоказаны. Если человек носит, то он сам себя защитил от меня, а если я не ношу, то это мой выбор, я сама беру ответственность за себя на себя. Маразм дошел до того что в магазин без этой тряпки не сходишь», — пишет Лира.

Часть комментаторов заявила о том, что не просто не может носить маски из-за того, что это вредит их самочувствию, а использование антисептиков портит их кожу. Граждане заявляют, что готовы соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, но иные меры защиты они считают вредными.

«У нас на работе масок бесплатных девать некуда. Но если через 5 минут в маске у меня начинает кружиться голова, и я задыхаюсь, то мне плевать на ее бесплатность. Это первое. Антисептики воняют хуже некуда. Вирус через кожу не передается, а глупой привычки тянуть руки в лицо у меня нет! Спокойно помою руки с мылом», — поделилась Лариса Н.

Другие указали на то, что защитные маски попросту не могут оградить человека от проникновения в его дыхательные пути коронавируса. Люди считают, что обычные медицинские маски и респираторы для этого не приспособлены.

«Маски и респираторы никак не препятствуют распространению инфекции, ибо вирус очень маленький и пролетает сквозь них как мяч в ворота. Защитить органы дыхания может только противогаз. Именно только он и предусмотрен для защиты от биологического оружия (микробов и вирусов) в войсках химзащиты МО, ГО, МЧС. Упоминания о масках и респираторах там и близко нет, потому что они совсем неэффективны», — написал Алексей П.

Но нашлись и те, кто призвал всё-таки соблюдать ношение масок и перчаток. Таким образом, считают люди, есть шанс уберечь людей пожилого возраста от заражения крайне опасного для их возраста заболевания.

«Ну и правильно. Я кстати сразу ощутил на себе все плюсы ношения масок — к девушкам можно подкатывать, и они даже не видят твою бороду. Ну, а если серьезно, перчатки и маски нужны всем. Ведь надо думать не только о себе, но и о 85-летней соседке, которая из-за тебя может заболеть, если ты с ней едешь в лифте без маски. А вдруг с ней что случится? Потом ведь себе никогда этого не простишь», — считает Максим Ш.

Напомним, 23 октября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о том, какими способами можно стимулировать россиян активнее использовать средства индивидуальной защиты на фоне пандемии. Одна из причин игнорирования рекомендаций медиков, по его мнению, финансовая — люди жалеют тратить деньги на покупку средств защиты.