Красногорск, , 23:04 — REGNUM С начала сезона 2020 года в Подмосковье продано около 6050 тонн арбузов и дынь. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Эта цифра на 350 тонн больше показателей предыдущего года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. При этом средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах Подмосковья составила 45 рублей, а дыни — 65 рублей.

Главными поставщиками бахчевых в Подмосковье стали такие регионы, как Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Дагестан.

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