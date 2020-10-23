Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Разработчики Halo Infinite рассказали о некоторых серьёзных изменениях, которые геймеры увидять в новой игре. Публикация была рамещена 23 октября в блоге Halo Waypoint.

Создатели Halo Infinite сообщили, что в ней будет использоваться новая система «скинов» (образов) персонажей, оружия и транспортных средств, в раках которой скины будут называться coatings («покрытия»). Благодаря этой системе геймеры смогут вносить изменения во внешний вид объектов, при этом coatings будут состоять из семи слоёв.

Издание Games Radar отметило, что подобный подход используется в игре Destiny 2. Цвета будут привязаны к этим «покрытиям», такая модель придёт на смену модели параметров основных и дополнительных цветов в предыдущих играх Halo.

Разработчики написали: они понимают, что старая система образов нравилась многим геймерам, однако новая очень радует их объёмом своих возможностей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что онлайн-магазин компании Amazon, возможно, допустил утечку информации о сроках релиза игры Halo Infinite. На основании этой информации СМИ предположили, что игра может выйти 29 июня 2021 года.

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