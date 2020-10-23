Вашингтон, , 22:16 — REGNUM В седьмом сезоне многопользовательской игры Apex Legends может появиться автомобильная техника. Об этом 23 октября сообщил портал Game Rant.

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в сети под ником Shrugtal? нашёл в файлах игры упоминание о квесте, при прохождении которого геймеры смогут получить легендарный предмет.

Он добавил эту модель в игру и получил нечто в виде невидимого автомобиля, оборудованного тремя сиденьями (одно для водителя, два боковых — для пассаживаров).

Пользователь предположил, что рекламные изображения шестого сезона и этот предмет намекают, что при старте седьмого сезона в Apex Legends появятся машины.

https://twitter.com/shrugtal/status/1319467423851008000

Ранее ИА REGNUM сообщило, что седьмой сезон Apex Legends стартует 4 ноября 2020 года. Одновременно с этим онлайн-игра появится в Steam.

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