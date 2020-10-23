Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Многопользовательская игра Apex Legends в жанре «королевской битвы» появится в онлайн-магазине Steam в ноябре 2020 года. Об этом 23 октября студия Respawn Entertainment сообщила на своём сайте.

Apex Legends станет доступна пользователям платформы компании Valve 4 ноября 2020 года. Одновременно с этим событием в игре начнётся седьмой сезон.

Что касается Switch, то её владельцам придётся ещё немного подождать. Разработчики сообщили, что им нужно дополнительное время для того, чтобы закончить работу над версией игры для портативной консоли Nintendo. Respawn Entertainment также отметила, что если геймеры захотят перенести прогресс своего аккаунта из Origin в Steam и обратно, то они смогут это сделать.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Apex Legends может появиться режим «Арена». Информацию о нём датамайнеры (люди, занимающиеся посиком данных в сети и их анализом) нашли в файлах обновления 6.1.

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