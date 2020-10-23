Москва, , 22:00 — REGNUM В Москве оборудовано достаточное количество больничных мест для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом заявил 23 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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«На сегодняшний день открыто достаточное количество специализированных коек под ковид, с 50-процентным запасом. Это да\т ощущение уверенности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр также высказал мнение, что с учётом уже принятых мер, включая частичный переход на удалённую работу и домашний режим для пожилых и хронически больных людей, необходимости в введении дополнительных ограничений в Москве нет.

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в столице замедляется, власти не фиксируют взрывного роста заболеваемости.

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