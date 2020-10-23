Вашингтон, , 21:40 — REGNUM PlayStation подтвердила, что один режим зомби в будущей игре Call of Duty: Black Ops Cold War временно будет эксклюзивом платформы. Об том 23 октября сообщил портал Game Rant.

Компания уточнила, что речь идет о режиме Zombies Onslaught. Что касается основного режима сражения с зомби, то он будет доступен на всех платформах. Стандартный режим поддерживает до четырёх игроков, а в Zombies Onslaught можно будет играть только вдвоём.

Напомним, зомби-режим в Call of Duty: Black Ops Cold War появится 13 ноября 2020 года. Таким образом, пользователи платформПК и Xbox получат доступ к Zombies Onslaught лишь 13 ноября 2021.

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