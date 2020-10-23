Безансон, Франция, , 21:41 — REGNUM Во Франции арестовали 19-летнюю девушку, которая заявила, что обезглавленный в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учитель истории Самуэль Пати «заслужил свою смерть». Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Le Figaro.

На своей странице в социальной сети Facebook 19-летняя жительница французского города Безансон опубликовала пост, в котором выразила радость по поводу гибели Пати и заявила, что его смерть от рук исламского экстремиста Абдулаха Анзорова была «заслуженной». Полиция начала расследование по делу о «восхвалении терроризма».

Как передавалоИА REGNUM, 16 октября 18-летний исламист Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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