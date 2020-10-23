Париж, 23 октября 2020, 21:29 — REGNUM Во Франции за последние сутки выявлено 42 032 новых инфицированных коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Об этом сообщило 23 октября министерство здравоохранения республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
Всего, согласно официальным данным, во Франции зафиксировано уже 1 041 975 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, Франция стала уже второй страной Евросоюза, где число выявленных инфицированных превысило миллион человек. Двумя днями ранее эту отметку преодолела Испания.