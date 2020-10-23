Мадрид, , 21:27 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло в Испании одного миллиона 46 тыс, сообщает 23 октября минздрав страны.

Всего на сегодняшний день в Испании выявлено 1 046 132 случаев заражения.

При этом число умерших от COVID-19 пациентов составляет 34 752 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в первую пятерку стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявлено 2,1 тысячи случаев заражения коронавирусом