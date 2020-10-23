Белград, , 21:24 — REGNUM На заседании правительственной координационной комиссии по инспекционному надзору Сербии 23 октября была создана рабочая группа для координации республиканского контроля мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Это означает, что на сегодняшний день к борьбе с коронавирусом в Сербии подключились инспекции, которые до сих пор не имели юрисдикции по контролю за применением и соблюдением мер профилактики распространения вируса: ветеринарные, рыночные инспекции, инспекции труда, налоговые и многие другие.

Сербия имеет 44 инспекции на республиканском уровне, и все они под руководством санитарной инспекции займутся контролем за соблюдением ограничительных мер на территории всей Сербии.