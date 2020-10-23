Челябинск, , 21:02 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности представителей органов опеки, повлекшей гибель ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Его завели по части 2 статьи 293 УК России. Если виновных найдут, то им грозит вплоть до пяти лет колонии.

В пресс-службе облпрокуратуры отмечают, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе неё выяснилось, что органы соцзащиты не осуществляли надзор за этой неблагополучной семьей, а ребёнок после пребывания в доме малютки был передан матери без необходимой в таких случаях надлежащей условий воспитания и жизни ребенка, а также того, как его мать осуществляет свои обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мать младенца объявила о его похищении Однако затем она призналась в том, что он мёртв, а тело сбросили в реку Миасс. Женщина также заявила, что младенец умер из-за болезни. Однако следователи завели дело по факту убийства малолетнего. Тело ребёнка уже найдено. По версии следствия, при жизни ему было нанесено множество ударов по голове.

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