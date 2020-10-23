Бишкек, , 19:59 — REGNUM В Киргизии аферисты организовали новую мошенническую схему — сообщают гражданам о том, что те якобы выиграли приз в лотерею от Национального банка, получить который можно выплатив определенную сумму комиссии.

В этой связи национальный финансовый регулятор республики сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что не проводит никакие лотереи или розыгрыши, а также не участвует в их организации.

Также в Национальном банке Киргизии отметили, что не выдают лицензии компаниям, занимающимся организацией финансовых пирамид, лотерей и розыгрышей денежных призов.

«Упоминание какого-либо финансового института в подобных лотереях, розыгрышах или финансовых пирамидах является признаком финансовой аферы», — констатирует пресс-служба Нацбанка и рекомендует гражданам, столкнувшимся с подобными фактами мошенничества, сразу же обращаться в милицию.