Курган, , 19:35 — REGNUM В Кургане в поликлинике №2 начал работу передвижной рентгенографический комплекс. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Передвижной рентгенографический комплекс Оперативный штаб Курганской области

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В передвижном комплексе могут пройти рентгенографическое обследование пациенты, которые обслуживаются в корпусе по адресу Томина, 82.

Отмечается, что ранее обследование делали только в двух филиалах поликлиники — по ул. Советская, 179 и по ул. Кравченко, 53. Теперь передвижной комплекс позволяет курганцам проверить состояние лёгких в центре города.