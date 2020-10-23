Челябинск, , 19:30 — REGNUM Найденный в реке Миасс в Челябинске семимесячный ребёнок был убит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следователей, 24-летняя мать и её 29-летний сожитель нанесли ребёнку множество ударов по голове. От них он и скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября мать младенца заявила правоохранителям о том, что его похитили. Однако затем она призналась, что похищения не было, а это они с сожителем выбросили его тело в реку Миасс. При этом, по её версии, ребёнок скончался из-за болезни.

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