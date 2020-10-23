Тугулым, Свердловская область, , 19:14 — REGNUM В Тугулыме (Свердловская область) назначили наказание чиновницам, которые незаконно присвоили свыше 15 млн рублей бюджетных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал виновными экс-директора и главного бухгалтера административно-хозяйственного управления Тугулымского ГО. Бывшей руководительнице дали два года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, бухгалтеру — три года.

По версии следствия, в течение пяти лет преступники систематически присваивали вверенные им бюджетные средства. Бухгалтер по договорённости с руководительницей составляла на выводимые суммы документы с ложной информацией, а также «самостоятельно похитила вверенные ей денежные средства на сумму более 70 тыс. рублей».

Суд наложил арест на землю и недвижимость осуждённых.

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