Екатеринбург, , 18:55 — REGNUM В посёлке Прохладный Белоярского района Свердловской области прекращена работа цеха по выпуску нелегального алкоголя. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

В ночь с 15 на 16 октября операцию провели сотрудники полиции и Росгвардии. Они задержали четверых граждан из ближнего зарубежья, которые арендовали помещение. Продукцию продавали в Екатеринбурге и окрестных городах. В цехе силовики обнаружили большое количество бутылок сомнительных водки, вина и коньяка с этикетками известных марок. Здесь же было и сырьё. Причём спиртное производили в антисанитарных условиях и с использованием технического спирта.

Как отметил Горелых, возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Кроме того, проверяется причастность задержанных к хранению продукции в Екатеринбурге, где в двух складских помещениях было изъято более 30 тыс. бутылок.

Изъятый товар отправлен на экспертизу. Один из задержанных отправлен в СИЗО.