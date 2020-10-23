Курган, , 18:19 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков ушел на удалённый режим работы по причине контакта с заражёнными коронавирусом коллегами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Вадим Шумков чувствует себя нормально, признаков заболевания у него нет, отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщало РЕ, в курганской области суточный прирост заражений коронавирусом в последнюю неделю составляет более 70 случаев. В Зауралье с начала пандемии, по данным регионального оперативного штаба на 22 октября, зарегистрировано 5226 случаев заражений коронавирусом.