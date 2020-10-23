Москва, , 22:56 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об увольнении первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть граждан решила навести справки насчёт личности Смирнова и пришла к выводу, что те финансовые средства, которыми он стал обладать за время службы, должны были вызвать вопросы у главы государства.

«30 апреля 2019 года сообщалось, что Сергей Смирнов заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы, став самым богатым генералом в ФСБ. Это следовало из опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц спецслужбы. Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также вошли деньги от продажи земельного участка», — поделился наблюдениями пользователь v-svetlichnyj.

Многие указали на то, что огромные средства, которыми владеет уволенный генерал, не идут ни в какое сравнение с доходами, как обычных граждан России, так и прямых коллег Смирнова. Люди отметили, что чувствуют по этому поводу обиду.

«Как то вот не соответствуют их доходы средней заработной плате в стране, где единственным источником власти является народ, да и прожиточному минимуму тоже. Обидно», — пишет Dennis.

Часть комментаторов выразила точку зрения, согласно которой представители спецслужб всё чаще становятся миллионерами, в то время, как жители России наблюдают своё обнищание. По мнению граждан, в первую очередь, защитники отечества должны быть морально чисты и не становится в поклонение Золотому тельцу.

«И главное, с такой гордостью новости преподносят, что самый богатый ФСБшник отправлен в отставку. Да и разведка тоже скатилась ниже некуда. Где же вы, настоящие чекисты? Где холодная голова, горячее сердце и чистые руки?», — задаётся вопросом Виктор М.

Некоторые пользователи выразили свою уверенность в том, что уволенный генерал, скорее всего, не будет испытывать материальных трудностей, будучи на пенсии. Граждане лишь высказали свою точку зрения, в которой призвали власти России к тому, чтобы сделать финансовое положение простых жителей страны хоть немного похожим на то, каким теперь обладает Смирнов.

«Вот страна у нас. Раньше, когда провожали на пенсию, вспоминали заслуги. Ведь у генерала должны быть заслуги! А теперь сообщают, что он самый богатый. Господи, радость-то какая! Не помрёт от голода на пенсии, значит», — написала Lada V.

Напомним, 23 октября президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова.