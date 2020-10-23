Подгорица, 23 октября 2020, 17:57 — REGNUM Черногория занимает 10 место в мире по числу носителей коронавируса на 100 тысяч населения, сообщает ресурс Worldmeters.
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Бельгия занимает первое место в мире по количеству активных случаев.
По смертности Черногория находится на 19 месте, а по количеству протестированных — на 24 месте.
Число активных случаев в Черногории составляет 623 на 100 тысяч населения.