Белгород, , 17:41 — REGNUM Победителем российского этапа Евразийского Кубка на звание «Лучший инновационный регион-2020» стала Белгородская область. На конкурсе регион представила студентка Белгородского университета кооперации, экономики и права, её исследование получило звание «Лучший экологический проект», сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе департамента экономического развития области.

Студентка и её научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Белгородского университета кооперации, экономики и права представили проект «Разработка технологии и материалов очистки сточных и фекальных вод с использованием высшего водного растения и сорбента на основе обогащенной глины». Исследование понравилось экспертам и по результатам открытого интернет-голосования оно получило звание «Лучший экологический проект». Белгородская область, свою очередь, признана лучшим инновационным регионом России. Проект получил 7479 голосов.

В финал IX всероссийского кубка вызова-2020 на звание «Лучший инновационный регион» вышли Белгородская область, Краснодарский край и город Санкт-Петербург.