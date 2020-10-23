Челябинск, , 17:34 — REGNUM В реке Миасс на территории Челябинска найдено тело семимесячного младенца, которого выбросила его мать. Об этом пишут СМИ.

Ребёнок был найден 23 октября. Сейчас предстоит судебно-медицинская экспертиза, которая и установит причину его смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 24-летняя женщина заявила о том, что его сына якобы похитили. Однако затем она призналась полицейским, что ребёнок умер, а от тела она и её сожитель решили избавиться. По словам дамы, младенец скончался в результате болезни. Но СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.

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