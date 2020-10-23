Подгорица, , 17:28 — REGNUM Черногория получит 20 аппаратов ИВЛ от целевого фонда НАТО для реагирования на пандемию коронавируса. Как пишет издание Pobjeda, аппараты будут доставлены в ближайшее время, как только будут завершены процедуры доставки с властями Черногории.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что Черногория получит обрудование и защитные костюмы и маски.

«Это доказательство солидарности НАТО и поддержки друг друга. Если необходимо, мы предоставим другие виды помощи, кроме ИВЛ», — сказал Столтенберг.

НАТО объявило, что поставит аппараты ИВЛ в Черногорию, Албанию и Северную Македонию до конца октября или ноября.