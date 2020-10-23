Владимир, , 17:25 — REGNUM Девятилетний мальчик убит в городе Муроме Владимирской области. в совершении убийства подозревается его 30-летняя мать, страдающая психическим расстройством. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе СКР.

Тело ребёнка с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 октября в квартире по месту жительства. Предварительно установлено, что мальчик жил в одной комнате с матерью, которая с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет психическое расстройство.

По факту убийства ребёнка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).