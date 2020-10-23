Новодвинск, , 17:22 — REGNUM Врачи Новодвинска не успевают отрабатывать вызовы заболевших на дом. Помощь медикам оказал Архангельский ЦБК: предприятие предоставило городской больнице микроавтобус.

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"Роспотребнадзор выписывает огромное количество постановлений по контактным лицам, которых обязаны посещать медики. Врачи не справляются с наплывом: по данным диспетчерской службы, 19 октября было 60 вызовов, на следующий день — 40. Такая статистика фиксируется ежедневно», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АЦБК.

Машина градообразующего предприятия начала рейсовые поездки с персоналом Новодвинской больницы 21 октября в режиме работы врачей — с 8 до 17 ежедневно.

Автомобиль постоянно проходит дезинфекцию и оснащен за счет АЦБК всеми средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, и них пять — в Новодвинске.