Москва, , 17:20 — REGNUM Клуб «Адреналин Стадиум», расположенный на севере Москвы, опечатали за нарушения антикоронавирусных мер. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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По данным штаба, нарушения обнаружили во время одного из концертов. В заведении нарушался перчаточно-масочный режим, социальное дистанцирование, а также нормы дезинфекции помещений.

В соответствии с законодательством, деятельность клуба могут приостановить на 90 суток либо выписать штраф размером до 500 тыс. рублей.