Москва, , 17:15 — REGNUM Главой городского округа Лыткарино Московской области избрали Константина Кравцова. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики региона.

В ведомстве сообщили, что решение об избрании Кравцова главой округа принял совет депутатов, заседание которого состоялось 23 октября.

В информации отметили, что решению депутатов предшествовали проведённые в муниципальном образовании конкурсные процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии назначена министром здравоохранения Рукият Торшхоева. Ранее она исполняла обязанности главы ведомства.

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