Ростов-на-Дону, 23 октября 2020, 17:13 — REGNUM В Ростовской области сельские районы обеспечат современными детскими садами. В настоящее время работа кипит на 15 объектах. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«До конца этого года будут введены два новых детских сада в Багаевском и Шолоховском районах, строительство еще 20 детсадов в 13 сельских районах должно быть завершено в 2021 году», — уточнил глава региона в Instagram.
По словам Голубева, дошкольные учреждения появятся в Аксайском, Куйбышевском, Неклиновском, Октябрьском, а также отдалённых районах Ростовской области. Всего с 2016 года на Дону построено 30 детских садов. 49 учреждений создали дополнительные места для дошколят.