Астрахань, , 17:08 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии» запустили акцию по раздаче защитных масок астраханцам и гостям нижнего Поволжья в самых людных местах, где постоянно находится большое количество людей.

Участники волонтерского движения на протяжении нескольких дней будут раздавать маски для индивидуальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, коэффициент распространения вируса вновь повысился. Цель данной акции не только в раздаче астраханцам средств индивидуальной защиты, но и напоминание людям, как важно относиться ответственно друг к другу, в особенности к людям в зоне риска, а также о необходимости соблюдения «социальной дистанции».

«Если нам, молодым, вирус не так страшен, то он может быть смертельным для наших родителей, бабушек и дедушек. Мы обязаны защитить их здоровье», — прокомментировал ситуацию лидер «Молодой Гвардии» Александр Якоркин.

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