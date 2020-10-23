Астрахань, 23 октября 2020, 17:08 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии» запустили акцию по раздаче защитных масок астраханцам и гостям нижнего Поволжья в самых людных местах, где постоянно находится большое количество людей.
Участники волонтерского движения на протяжении нескольких дней будут раздавать маски для индивидуальной защиты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, коэффициент распространения вируса вновь повысился. Цель данной акции не только в раздаче астраханцам средств индивидуальной защиты, но и напоминание людям, как важно относиться ответственно друг к другу, в особенности к людям в зоне риска, а также о необходимости соблюдения «социальной дистанции».
Читайте ранее: В Астраханской области растёт число носителей коронавируса