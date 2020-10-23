Рязань, 23 октября 2020, 17:16 — REGNUM В проекте Российского движения школьников «Классные встречи» 23 октября принял участие губернатор рязанской области Николай Любимов. В режиме видеоконференцсвязи он пообщался с активистами расширенного детского совета РДШ, ответил на вопросы школьников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Российское движение школьников является крупнейшей молодёжной общественной организацией в России. По словам главы региона, РДШ служит хорошим социальным лифтом для молодых людей и открывает перед каждым, кто вступил в его ряды, большие перспективы. Активисты расспросили губернатора о его школьных годах, о методах дистанционного обучения, затронули тему волонтерства.
В 2020 году Российское движение школьников отмечает пятилетие со дня основания.